В Харькове 10 февраля трамвай №3 будет возить пассажиров по другому маршруту

В пятницу трамвай №3 будет курсировать по другому маршруту из-за ремонта на подстанции, сообщили в Департаменте инфраструктуры мэрии Харькова.

10 февраля движение трамваев по ул. Полтавский Путь и ул. Залютинская, на участке от ул. Евгения Котляра в разворотный круг «Залютино», будет прекращено с 10:00 до 12:00.

В это время трамвай №3 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Путь – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».

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