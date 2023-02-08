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В Харькове 10 февраля трамвай №3 будет возить пассажиров по другому маршруту

Общество 14:00   08.02.2023
Оксана Якушко
В Харькове 10 февраля трамвай №3 будет возить пассажиров по другому маршруту

В пятницу трамвай №3 будет курсировать по другому маршруту из-за ремонта на подстанции, сообщили в Департаменте инфраструктуры мэрии Харькова.

10 февраля движение трамваев по ул. Полтавский Путь и ул. Залютинская, на участке от ул. Евгения Котляра в разворотный круг «Залютино», будет прекращено с 10:00 до 12:00.

В это время трамвай №3 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Путь – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 14:00;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу трамвай №3 будет курсировать по другому маршруту из-за ремонта на подстанции, сообщили в Департаменте инфраструктуры мэрии Харькова.".