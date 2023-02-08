У Харкові 10 лютого трамвай №3 возитиме пасажирів за іншим маршрутом
У п’ятницю трамвай №3 курсуватиме іншим маршрутом через ремонт на підстанції, повідомили в Департаменті інфраструктури мерії Харкова.
10 лютого рух трамваїв по вул. Полтавський Шлях та вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинено з 10:00 до 12:00.
У цей час трамвай №3 курсуватиме наступним чином: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергїївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 14:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю трамвай №3 курсуватиме іншим маршрутом через ремонт на підстанції, повідомили в Департаменті інфраструктури мерії Харкова.".