У Харкові 10 лютого трамвай №3 возитиме пасажирів за іншим маршрутом

У п’ятницю трамвай №3 курсуватиме іншим маршрутом через ремонт на підстанції, повідомили в Департаменті інфраструктури мерії Харкова.

10 лютого рух трамваїв по вул. Полтавський Шлях та вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинено з 10:00 до 12:00.

У цей час трамвай №3 курсуватиме наступним чином: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергїївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».