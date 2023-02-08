Заставляли учить детей по программам РФ: задержаны два педагога из Купянска
Правоохранители задержали и сообщили о подозрении двум жительницам города Купянск Харьковской области, которые помогали оккупантам внедрять образование по стандартам государства-агрессора.
Во время оккупации Купянска 45-летняя женщина добровольно заняла должность «заместителя начальника» в так называемом «Отделе образования ВГА Купянского района Харьковской области», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Коллаборантка проводила совещания с коллективом, согласовывала найм новых сотрудников в отдел, определяла размер их зарплаты и подписывала документы. Кроме того, женщина организовывала выезд учителей в РФ для прохождения переквалификации и переаттестации, давала указания на внедрение в учебных заведениях учебников на русском языке и образовательных стандартов государства-агрессора в целом.
Коллаборантке инкриминируют ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 111-1 УК Украины, по решению суда ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Вторая подозреваемая — 54-летняя женщина, которую оккупанты назначили «исполняющей обязанности директора» в учебном заведении под названием «Государственное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Н.Ф. Хамушина» г. Купянска», созданном на базе лицея.
«Руководитель» организовала выдачу детям учебников по российским программам и приказала коллективу преподавать предметы на русском языке. Кроме того, она отправляла учителей на курсы повышения квалификации в российский город Курск.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 УК Украины.
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 20:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали и сообщили о подозрении двум жительницам города Купянск Харьковской области, которые помогали оккупантам внедрять образование по стандартам государства-агрессора.".