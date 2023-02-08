Змушували вчити дітей за програмами РФ: затримані дві освітянки з Куп’янська

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру двом мешканкам міста Куп’янськ Харківської області, які допомагали окупантам впроваджувати освіту за стандартами держави-агресорки.

Під час окупації Куп’янська 45-річна жінка добровільно обійняла посаду “заместителя начальника” у так званому “Отделе образования ВГА Купянского района Харьковской области”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Колаборантка проводила наради з колективом, погоджувала наймання нових співробітників у відділ, визначала розмір їхньої зарплати та підписувала документи. Крім того, жінка організовувала виїзд вчителів у РФ для проходження перекваліфікації та переатестації, давала вказівки на впровадження у навчальних закладах підручників російською мовою та освітніх стандартів держави-агресорки загалом.

Колаборантці інкримінують ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 111-1 КК України, за рішенням суду їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Друга підозрювана – 54-річна жінка, яку окупанти призначили “исполняющей обязанности директора” у навчальному закладі під назвою “Государственное бюджетное образовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Н.Ф. Хамушина” г. Купянска“, створеному на базі ліцею.

“Керівниця” організувала видачу дітям підручників за російськими програмами та наказала колективу викладати предмети російською мовою. Крім того, вона відправляла вчителів на курси підвищення кваліфікації у російське місто Курськ.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 111-1 КК України.



Фото: Харківська облпрокуратура