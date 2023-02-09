«Харьковоблэнерго»: Где завтра в Харькове не будет света
Из-за восстановительных работ завтра, 10 февраля, с 10:00 до 12:00 планируют обесточить потребителей в районе Залютино, сообщает АО «Харьковоблэнерго».
«Свет выключат в домах по ул. Залютинской, Земовской, Золочевской, Игоря Муратова, Ижевской, Магистральной, Нарвской, Остапа Вишни, Самодеятельной, Инициативной, Юннатов, пер. Золочевскому, Залютинскому, Земовскому, Листяному, Новочеркасскому, Тинякову, Тихому и прилегающих к ним», — сообщила прес-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 16:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за восстановительных работ завтра, 10 февраля, с 10:00 до 12:00 планируют обесточить потребителей в районе Залютино, сообщает АО «Харьковоблэнерго».".