«Харьковоблэнерго»: Где завтра в Харькове не будет света

Из-за восстановительных работ завтра, 10 февраля, с 10:00 до 12:00 планируют обесточить потребителей в районе Залютино, сообщает АО «Харьковоблэнерго».

«Свет выключат в домах по ул. Залютинской, Земовской, Золочевской, Игоря Муратова, Ижевской, Магистральной, Нарвской, Остапа Вишни, Самодеятельной, Инициативной, Юннатов, пер. Золочевскому, Залютинскому, Земовскому, Листяному, Новочеркасскому, Тинякову, Тихому и прилегающих к ним», — сообщила прес-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.