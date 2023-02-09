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«Харьковоблэнерго»: Где завтра в Харькове не будет света

Общество 16:53   09.02.2023
Оксана Якушко
«Харьковоблэнерго»: Где завтра в Харькове не будет света

Из-за восстановительных работ завтра, 10 февраля, с 10:00 до 12:00 планируют обесточить потребителей в районе Залютино, сообщает АО «Харьковоблэнерго».

«Свет выключат в домах по ул. Залютинской, Земовской, Золочевской, Игоря Муратова, Ижевской, Магистральной, Нарвской, Остапа Вишни, Самодеятельной, Инициативной, Юннатов, пер. Золочевскому, Залютинскому, Земовскому, Листяному, Новочеркасскому, Тинякову, Тихому и прилегающих к ним», — сообщила прес-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

Читайте также: В Харькове придумали, как меньше отключать свет людям: работают с бизнесом

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 16:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за восстановительных работ завтра, 10 февраля, с 10:00 до 12:00 планируют обесточить потребителей в районе Залютино, сообщает АО «Харьковоблэнерго».".