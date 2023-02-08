В Харькове придумали, как меньше отключать свет людям: работают с бизнесом
Сейчас ситуация с энергоснабжением в Харьковской области стабильная. В самом Харькове стараются внедрять отключения минимально, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Что касается электроснабжения, у нас ситуация стабильная. У нас в некоторых частях области действуют графики отключений, но мы действительно сотрудничаем с нашей промышленностью, бизнесом, и те лимиты, которые мы имеем по городу Харькову, позволяют нам минимально применять отключения гражданского населения – то есть многоэтажки и частный жилищный фонд – по городу и по в некоторым населенным пунктам Харьковской области», — сообщил начальник ХОВА в эфире нацмарафона.
По словам Синегубова, минимизировать отключения особенно важно, потому что в Харькове и области весь учебный процесс проходит только в онлайн-форме — и в школах, и в вузах.
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«Это нам способствует в налаживании образования, поскольку у нас по области и городу Харькову идет именно дистанционное образование, и почти 240 тысяч учеников получают образовательные услуги именно онлайн», — пояснил Синегубов.
Ранее в Минэнерго сообщали о том, что ситуация с обесточиваниями на Харьковщине одна из самых тяжелых в Украине. Однако связана она не с превышением регионом лимитов энергопотребления, а с авариями из-за боевых действий и обстрелов.
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 12:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас ситуация с энергоснабжением в Харьковской области стабильная. В самом Харькове стараются внедрять отключения минимально, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".