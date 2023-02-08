У Харкові вигадали, як менше відключати світло людям: працюють із бізнесом

Наразі ситуація з енергопостачанням у Харківській області стабільна. У Харкові намагаються застосовувати відключення мінімально, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Щодо електропостачання, в нас ситуація стабільна. У нас в деяких частинах області діють графіки відключень, але ми дійсно співпрацюємо з нашою промисловістю, бізнесом, і ті ліміти, які ми маємо по місту Харкову, дозволяють нам мінімально застосовувати відключення цивільного населення – тобто багатоповерхівки та приватний житловий фонд – по місту Харкову та по деяких населених пунктах Харківської області“, – повідомив начальник ХОВА в етері нацмарафону.

За словами Синєгубова, мінімізувати відключення особливо важливо, тому що у Харкові та області весь навчальний процес проходить лише в онлайн-формі – і у школах, і у вишах.

“Це нам сприяє в налагодженні освіти, оскільки в нас по області та місту Харкову йде саме дистанційна освіта й майже 240 тисяч учнів наразі отримують освітні послуги саме онлайн”, – пояснив Синєгубов.

Раніше в Міненерго повідомляли про те, що ситуація зі знеструмленнями на Харківщині одна з найважчих в Україні. Однак пов’язана вона не з перевищенням регіону лімітів енергоспоживання, а з аваріями через бойові дії та обстріли.