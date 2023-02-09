«Харківобленерго»: Де завтра в Харкові не буде світла

Через відновлювальні роботи завтра, 10 лютого, з 10:00 до 12:00 планують знеструмити споживачів у районі Залютине, повідомляє АТ “Харківобленерго”.

«Світло вимкнуть у будинках по вул. Залютинській, Земовській, Золочівській, Ігоря Муратова, Іжевській, Магістральній, Нарвській, Остапа Вишні, Самодіяльній, Ініціативній, Юннатів, пров. Золочівському, Залютинському, Земовському, Листяному, Новочеркаському, Тинякова, Тихому та прилеглих до них», – повідомила речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.