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«Харківобленерго»: Де завтра в Харкові не буде світла

Суспільство 16:53   09.02.2023
Оксана Якушко
«Харківобленерго»: Де завтра в Харкові не буде світла

Через відновлювальні роботи завтра, 10 лютого, з 10:00 до 12:00 планують знеструмити споживачів у районі Залютине, повідомляє АТ “Харківобленерго”.

«Світло вимкнуть у будинках по вул. Залютинській, Земовській, Золочівській, Ігоря Муратова, Іжевській, Магістральній, Нарвській, Остапа Вишні, Самодіяльній, Ініціативній, Юннатів, пров. Золочівському, Залютинському, Земовському, Листяному, Новочеркаському, Тинякова, Тихому та прилеглих до них», – повідомила речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 16:53;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через відновлювальні роботи завтра, 10 лютого, з 10:00 до 12:00 планують знеструмити споживачів у районі Залютине, повідомляє АТ “Харківобленерго”.".