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Трех детей у отцов-пьяниц забрала полиция в селе под Харьковом

Общество 14:23   09.02.2023
Оксана Якушко
Трех детей у отцов-пьяниц забрала полиция в селе под Харьковом

Родители злоупотребляли спиртными напитками, воспитанием детей не занимались, сообщила полиция Харьковской области.

8 февраля полицейские Чугуевского районного управления полиции совместно с работниками соцслужбы по делам детей Чкаловского сельсовета посетили семью, где 24-летняя мать и 31-летний отец воспитывают троих детей. Семья состоит на учете социальных служб, женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В жилье, где жили двое мальчиков 5 и 6 лет и 1,5-летняя девочка, царил беспорядок и антисанитария. Сейчас решают вопрос о лишении их родительских прав.

Родители не занимаются воспитанием детей, нигде не работают и злоупотребляют спиртными напитками. Полицейские уже не раз делали им замечания.

Во время проверки правоохранители застали голодных детей в заброшенном доме. По дому были разбросаны вещи, на столе находились объедки и грязная посуда. В доме царили беспорядки и антисанитария, родители накануне употребляли спиртное, на детей внимания не обращали.

Сотрудники полиции и социальной службы решили об изъятии детей и передаче их в патронатную семью.

Родителей привлекли к ответственности по статье 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Решается вопрос о лишении родительских прав.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 14:23;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Родители злоупотребляли спиртными напитками, воспитанием детей не занимались, сообщила полиция Харьковской области.".