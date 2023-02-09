У селі під Харковом поліція забрала трьох дітей у батьків-пияків

Батьки зловживали алкогольними напоями, вихованням дітей не займалися, повідомила поліція Харківської області.

8 лютого поліцейські Чугуївського районного управління поліції спільно з працівниками соцслужби у справах дітей Чкаловської сільради відвідали родину, де 24-річна матір і 31-річний батько виховують трьох дітей. Родина перебуває на обліку соціальних служб, жінку неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

У житлі, де мешкали двоє хлопчиків 5 і 6 років та 1,5-річна дівчинка, панував безлад та антисанітарія. Наразі вирішують питання про позбавлення їх батьківських прав.

Батьки не займаються вихованням дітей, ніде не працюють та зловживають спиртними напоями. Поліцейські вже неодноразово робили їм зауваження.

Під час перевірки правоохоронці застали голодних дітей у занедбаному помешканні. По будинку були розкидані речі, на столі знаходились недоїдки та брудний посуд. У помешканні панували безлад та антисанітарія, батьки напередодні вживали спиртне, на дітей уваги не звертали.

Працівники поліції та соціальної служби вирішили про вилучення дітей та передачу їх до патронатної родини.



Батьків притягнули до відповідальності за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вирішується питання про позбавлення їх батьківських прав.