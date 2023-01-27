На Харківщині троє хлопчаків збудували школу-курінь, де тепер навчаються

Троє 10-річних хлопчиків збудували школу на пагорбі біля села на Харківщині, щоб мати змогу вчитися онлайн, повідомляє Настоящее время.

Курінь на пагорбі біля села Гонтарівка з’явився не випадково – там найкращий зв’язок та мобільний інтернет. Заради нього та можливості вчитися троє хлопчиків восени, після звільнення села від окупації, збудували курінь з палиць та клейонки.

Тут діти займаються з учителями онлайн. До холодів могли просидіти у курені кілька годин, зараз більше години не затримуються. Слухають онлайн-урок, а потім повертаються додому, щоб зігрітися та зробити домашнє завдання.

Вчителі кажуть, що були приємно вражені тим, що діти зробили курінь заради навчання. Школу відкривати поки що не будуть – надто близько знаходяться російські війська, які регулярно обстрілюють звільнені землі.