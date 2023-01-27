На Харьковщине трое мальчишек построили школу-шалаш, где теперь учатся

Трое 10-летних мальчиков построили школу на холме возле села на Харьковщине, чтобы иметь возможность учиться онлайн, сообщает Настоящее время.

Шалаш на холме возле села Гонтаревка появился не случайно – там лучше всего связь и мобильный интернет. Ради нее и возможности учиться трое мальчиков осенью, после освобождения села от оккупации, построили шалаш из палок и клеенки.

Тут дети занимаются с учителями онлайн. До холодов могли просидеть в шалаше несколько часов, сейчас больше часа не задерживаются. Слушают онлайн-урок, а потом возвращаются домой, чтоб согреться и сделать домашнее задание.

Учителя говорят, что были приятно удивлены тому, что дети сделают шалаш ради учебы. Школу открывать пока не будут – слишком близко находятся российские войска, которые регулярно обстреливают освобожденные земли.