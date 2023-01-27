На Харьковщине трое мальчишек построили школу-шалаш, где теперь учатся
Трое 10-летних мальчиков построили школу на холме возле села на Харьковщине, чтобы иметь возможность учиться онлайн, сообщает Настоящее время.
Шалаш на холме возле села Гонтаревка появился не случайно – там лучше всего связь и мобильный интернет. Ради нее и возможности учиться трое мальчиков осенью, после освобождения села от оккупации, построили шалаш из палок и клеенки.
Тут дети занимаются с учителями онлайн. До холодов могли просидеть в шалаше несколько часов, сейчас больше часа не задерживаются. Слушают онлайн-урок, а потом возвращаются домой, чтоб согреться и сделать домашнее задание.
Учителя говорят, что были приятно удивлены тому, что дети сделают шалаш ради учебы. Школу открывать пока не будут – слишком близко находятся российские войска, которые регулярно обстреливают освобожденные земли.
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- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 17:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое 10-летних мальчиков построили школу на холме возле села на Харьковщине, чтобы иметь возможность учиться онлайн, сообщает Настоящее время.".