В Харькове во время блекаута работают около тысячи магазинов и 200 аптек

В случае длительного отключения электроэнергии в Харькове работают 946 продовольственных магазинов и 91 непродовольственный магазин, 199 аптек, 74 АЗС, 11 ветеринарных клиник и 26 зоомагазинов, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка мэрии Харькова.

Источники резервного питания есть во всех супермаркетах сетей «Рост», «Чудо маркет», «Восторг», «Борисфен», «Таврия В». Частично обеспечены супермаркеты «Класс», «Сильпо», «Велмарт», «Баскет», «АТБ маркет» и другие.

Также полностью или частично снабжены генераторами магазины непродовольственных сетей «Эпицентр», «Фокстрот», «Аврора», «Красный маркет», «Eva», «Алло» и аптеки «АНЦ», «Копейка», «Шара», «9- 1-1», «Леда», «Славутич», «Добро Действий АВД», аптеки «Класс», КП «Муниципальная аптека» и другие.

Для бесперебойного обеспечения харьковчан топливом владельцы АЗС также оборудуют их генераторами. К работе во время отключений готовы около 56% АЗС, среди которых «Окко», «WOG», «ANP», «БРСМ-Нефть», «SOCAR», «OVIS», «SHELL», «Sunoil», «AMIC» , «БВС Ритейл».

В случае непродолжительных отключений (2-4 часа) большинство магазинов и аптек будут продолжать обслуживать покупателей даже без генераторов в течение светового дня. Также в светлое время суток работают все 45 рынков города.