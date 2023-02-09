У Харкові під час блекауту працюють майже тисяча крамниць та 200 аптек
У разі тривалого відключення електроенергії у Харкові працюють 946 продовольчих крамниць та 91 непродовольча крамниця, 199 аптек, 74 АЗС, 11 ветеринарних клінік та 26 зоомагазинів, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку мерії Харкова.
Джерела резервного живлення є в усіх супермаркетах мереж «Рост», «Чудо маркет», «Восторг», «Борисфен», «Таврія В». Частково забезпечені супермаркети «Клас», «Сільпо», «Велмарт», «Баскет», «АТБ маркет» та ін.
Також повністю або частково забезпечені генераторами магазини непродовольчих мереж «Епіцентр», «Фокстрот», «Аврора», «Червоний маркет», «Eva», «Алло» та аптеки «АНЦ», «Копійка», «Шара», «9-1-1», «Леда», «Славутич», «Добро Дій АВД», аптеки «Клас», КП «Муніципальна аптека» та ін.
Для безперебійного забезпечення харків’ян паливом власники АЗС також обладнують об’єкти генераторами. До роботи під час відключень готові близько 56% АЗС, серед яких «Окко», «WOG», «ANP», «БРСМ-Нафта», «SOCAR», «OVIS», «SHELL», «Sunoil», «AMIC», «БВС Ритейл».
У випадку нетривалих відключень (2-4 години) більшість магазинів та аптек продовжуватимуть обслуговувати покупців навіть без наявності генераторів протягом світлового дня. Також у світлий час доби працюють всі 45 ринків міста.
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Ви читали новину: «У Харкові під час блекауту працюють майже тисяча крамниць та 200 аптек»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 13:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У разі тривалого відключення електроенергії у Харкові працюють 946 продовольчих крамниць та 91 непродовольча крамниця, 199 аптек, 74 АЗС, 11 ветеринарних клінік та 26 зоомагазинів, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку мерії Харкова.".