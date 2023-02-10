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Более 200 предприятий Харькова переехали в другие области Украины

Общество 12:06   10.02.2023
Оксана Якушко
Более 200 предприятий Харькова переехали в другие области Украины

204 предприятия Харькова, в том числе 137 юридических лиц и 67 физических лиц-предпринимателей, перевезли полностью или частично мощности в другие области Украины по Программе релокации предприятий, сообщает Департамент админуслуг и потребительского рынка мэрии.

На 2 февраля заявки для участия в госпрограмме подали 380 субъектов хозяйствования Харькова, из них 265 юридических лиц и 115 физических лиц-предпринимателей.

104 субъекта хозяйствования уже возобновили работу на новых местах, 16 – предложили локацию для переезда и 22 – находятся на стадии переезда.

122 предприятия отказались от предложенной локации и 2 уже вернулись в Харьков (предприятия легкой промышленности и металлообработки). Больше всего предприятий Харькова переехали во Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую и Черновицкую области.

Программа релокации предприятий действует с середины марта 2022 года с целью сохранить устойчивость экономики Украины путем перемещения предприятий с приближенных или находящихся в зоне боевых действий территорий в более безопасные регионы Запада Украины. Программа предусматривает государственную помощь в подборе площадей для размещения производства; перевозке и расселении персонала; подборе работников в местах дислокации после переезда. Чтобы все участники процесса релокации могли свободно контактировать друг с другом, создана платформа цифрового взаимодействия на базе системы «Прозорро.Продажи» и одной из аккредитованных в системе площадок E-Tender.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 12:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "204 предприятия Харькова, в том числе 137 юридических лиц и 67 физических лиц-предпринимателей, перевезли полностью или частично мощности в другие области Украины по Программе релокации предприятий, сообщает Департамент админуслуг и потребительского рынка мэрии.".