Понад 200 підприємств Харкова переїхали до інших областей України

204 підприємства Харкова, у тому числі 137 юридичних осіб та 67 фізичних осіб-підприємців, перевезли повністю або частково потужності в інші області України за Програмою релокації підприємств, повідомляє Департамент адмінпослуг та споживчого ринку мерії.

Станом на 2 лютого заявки для участі у держпрограмі подали 380 суб’єктів господарювання Харкова, з них 265 юридичних осіб та 115 фізичних осіб-підприємців.

104 суб’єкти господарювання вже відновили роботу на нових місцях, 16 – запропонували локацію для переїзду та 22 – перебувають на стадії переїзду.

122 підприємства відмовилися від запропонованої локації та 2 вже повернулися до Харкова (підприємства легкої промисловості та металообробки). Найбільше підприємств Харкова переїхали до Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Програма релокації підприємств діє з середини березня 2022 року з метою зберегти стійкість економіки України шляхом переміщення підприємств з наближених або територій, що знаходяться в зоні бойових дій, до більш безпечних регіонів Заходу України. Програма передбачає державну допомогу у підборі площ для розміщення виробництва; перевезення та розселення персоналу; підборі працівників у місцях дислокації після переїзду. Щоб усі учасники процесу релокації могли вільно контактувати один з одним, створено платформу цифрової взаємодії на базі системи «Прозорро.Продажі» та одного з акредитованих у системі майданчиків E-Tender.