Ракетная атака: на Харьковщине на упреждение отключают электричество
В «Харьковоблэнерго» сообщили о предупредительных обесточиваниях на Харьковщине в связи с вражеской ракетной атакой.
«Сейчас осуществляются упреждающие обесточивания для минимизации последствий возможной ракетной атаки», — проинформировал спикер АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.
Ранее начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о том, что враг осуществил пуск ракет по Украине, ориентировочное время подлета — 9:10. В 8:57 Мельник проинформировал о повторных пусках.
Жителей Харькова и области призывают не игнорировать тревогу и быть в укрытиях.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 09:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковоблэнерго» сообщили о предупредительных обесточиваниях на Харьковщине в связи с вражеской ракетной атакой".