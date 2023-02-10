Ракетная атака: на Харьковщине на упреждение отключают электричество

В «Харьковоблэнерго» сообщили о предупредительных обесточиваниях на Харьковщине в связи с вражеской ракетной атакой.

«Сейчас осуществляются упреждающие обесточивания для минимизации последствий возможной ракетной атаки», — проинформировал спикер АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

Ранее начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о том, что враг осуществил пуск ракет по Украине, ориентировочное время подлета — 9:10. В 8:57 Мельник проинформировал о повторных пусках.

Жителей Харькова и области призывают не игнорировать тревогу и быть в укрытиях.