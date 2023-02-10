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Ракетная атака: на Харьковщине на упреждение отключают электричество

Общество 09:07   10.02.2023
Оксана Горун
Ракетная атака: на Харьковщине на упреждение отключают электричество

В «Харьковоблэнерго» сообщили о предупредительных обесточиваниях на Харьковщине в связи с вражеской ракетной атакой.

«Сейчас осуществляются упреждающие обесточивания для минимизации последствий возможной ракетной атаки», — проинформировал спикер АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

Ранее начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о том, что враг осуществил пуск ракет по Украине, ориентировочное время подлета — 9:10. В 8:57 Мельник проинформировал о повторных пусках.

Жителей Харькова и области призывают не игнорировать тревогу и быть в укрытиях.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 09:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковоблэнерго» сообщили о предупредительных обесточиваниях на Харьковщине в связи с вражеской ракетной атакой".