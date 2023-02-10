Ракетна атака: на Харківщині на випередження відключають електрику
У “Харківобленерго” повідомили про запобіжні знеструмлення на Харківщині у зв’язку з ворожою ракетною атакою.
“Зараз здійснюються упереджувальні знеструмлення для мінімізації наслідків можливої ракетної атаки”, – поінформував речник АТ “Харківобленерго” Володимир Скичко.
Раніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про те, що ворог здійснив пуск ракет по Україні, орієнтовний час підльоту – 9:10. О 8:57 Мельник поінформував про повторні запуски.
Жителів Харкова та області закликають не ігнорувати тривогу та бути в укриттях.
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Ви читали новину: «Ракетна атака: на Харківщині на випередження відключають електрику»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 09:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У “Харківобленерго” повідомили про запобіжні знеструмлення на Харківщині у зв’язку з ворожою ракетною атакою".