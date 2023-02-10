Ракетна атака: на Харківщині на випередження відключають електрику

У “Харківобленерго” повідомили про запобіжні знеструмлення на Харківщині у зв’язку з ворожою ракетною атакою.

“Зараз здійснюються упереджувальні знеструмлення для мінімізації наслідків можливої ракетної атаки”, – поінформував речник АТ “Харківобленерго” Володимир Скичко.

Раніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про те, що ворог здійснив пуск ракет по Україні, орієнтовний час підльоту – 9:10. О 8:57 Мельник поінформував про повторні запуски.

Жителів Харкова та області закликають не ігнорувати тривогу та бути в укриттях.