Live
  • Суббота 11.02.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.38
    • 🟢

Адвокат Небесной Сотни защищала в Харькове Северную Салтовку и спасала котов

Общество 18:33   11.02.2023
Оксана Якушко
Адвокат Небесной Сотни защищала в Харькове Северную Салтовку и спасала котов

Около года назад адвокат Евгения Закревская стала бойцом и с тех пор защищает Украину с оружием в руках.

В интервью изданию Левый Берег она рассказала, как воевала весной 2022 года в самом опасном и разрушенном районе Харькова.

«На Салтовке мы должны были держать определенные позиции. ТрО – это же легкая пехота. У нас, кроме обороны, дежурства на постах и особых задач не было бы, если бы мы сами себе их не придумывали.
На Салтовке мы стояли фактически перед полем, в последних на окраине 16 этажей. Во время обстрела или когда летал «орлан», прятались в укрытие. Как «орланов» или обстрелов не было, могли куда-то пойти и что-то делать».

«Это как раз началась весна – цветы, птички, котики и полностью разбитая, уничтоженная Салтовка, такой сюр… Я помню, кто-то из наших записывал какое-нибудь нейтральное видео, а ему в комментариях пишут: “Это ты специально сделал видео на фоне разгромленного здания, чтобы слезу выдавить? Он ответил: «Здесь просто нет не разбомбленных, целых построек». Это была правда».


«Несмотря на разрушения, на Северной Салтовке оставались гражданские. Военные знали о нескольких. Одну бабушку эвакуировали, и хорошо, потому что в ее подъезде потом был серьезный взрыв.
Оставались только пожилые, я не видела никого из молодых. Мы хотели вообще всех эвакуировать, потому что так проще. Но на самом деле с юридической точки зрения ты не можешь никого заставить уехать. Только предложить помощь. Чтобы вывезти лежачую бабушку, ребята, например, разбирали окно».

«Салтовские котики – это отдельная история»

«Котиков очень много оставалось. Собачек тоже, но собак меньше выжило, потому что им нужно больше еды и они быстрее умирают, если заперты в квартире. А котиков мы спасали: взламывали квартиры, чтобы их вытащить. Салтовские котики – это отдельная история».

«Мы забрали где-то трех или четырех кошек из Салтовки. Они к нам прямо очень привыкли, и мы не могли их оставить, когда переезжали. И еще, кроме тех, мы трех-четырех кошек пристроили. Например, Багиру (оказавшуюся мальчиком). У нее начались проблемы с глазами в подвале, потому что подвал – это тапочка, у меня там самой проблемы с глазами начались, ненавижу подвалы. Мы немного лечили ее, уже когда выехали из Салтовки. А потом нас завели в Дементиевку, смотреть за ней, глаза капать было некому; за время, пока я была в Дементиевке, она чуть не потеряла глаз; тогда мы передали кошечку (а оказалось – кота) моей двоюродной сестре в Киев. Она выходила и нашла ей семью.»


«Это были реально домашние кошки. Им нужна была не только еда, им было нужно, чтобы их любили, гладили. Салтовка – густозаселенный район. Люди оттуда убегали и не всегда имели возможность вернуться, забрать кошек и собак.»


«Была такая история, что девушка уехала за границу, а кот остался в квартире. Она как-то передала ключи таксисту и пообещала заплатить крупную сумму — 10 тысяч гривен, если освободит ее котика.
И этот таксист приезжает к нам на позиции. Его, конечно, останавливают: Чувак, сюда, нельзя. Именно начинается обстрел – он вместе с нами прячется в подвал. Начинает писать сообщение, что не получилось унести кота. Наши видят переписку и понимают, что о коте действительно правда. Потому что сначала это звучало очень дико: таксист за деньги приехал за чужим котом почти на линию фронта. Тогда наши говорят ему: «Ладно, показывай квартиру». Ключи у него были, документы на квартиру хозяйка прислала, чтобы показал нам. Заканчивается обстрел, военные поднимаются с таксистом в квартиру, эвакуируют котика. Котик жив, но очень обижен на всех – поцарапал нашего Баллистику… Все таксист его вывез.»

Фото: предоставлено Евгенией Закревской

Читайте также: На Северной Салтовке разбирают разрушенный врагом подъезд девятиэтажки (видео)

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

13:18
Продавал через Интернет-магазин. В Харькове полиция задержала наркодилера
11:52
Укрэнерго: Сегодня в Харькове – аварийные отключения
11:02
В метро Харькова увеличили интервалы между поездами
08:54
В Харькове почти 300 домов остались без отопления после ракетной атаки
08:35
В Харькове из-за обстрела возник большой пожар — ГСЧС

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Адвокат Небесной Сотни защищала в Харькове Северную Салтовку и спасала котов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 18:33;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около года назад адвокат Евгения Закревская стала бойцом и защищает Украину с оружием в руках.".