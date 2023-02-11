Адвокат Небесной Сотни защищала в Харькове Северную Салтовку и спасала котов

Около года назад адвокат Евгения Закревская стала бойцом и с тех пор защищает Украину с оружием в руках.

В интервью изданию Левый Берег она рассказала, как воевала весной 2022 года в самом опасном и разрушенном районе Харькова.

«На Салтовке мы должны были держать определенные позиции. ТрО – это же легкая пехота. У нас, кроме обороны, дежурства на постах и особых задач не было бы, если бы мы сами себе их не придумывали.

На Салтовке мы стояли фактически перед полем, в последних на окраине 16 этажей. Во время обстрела или когда летал «орлан», прятались в укрытие. Как «орланов» или обстрелов не было, могли куда-то пойти и что-то делать».

«Это как раз началась весна – цветы, птички, котики и полностью разбитая, уничтоженная Салтовка, такой сюр… Я помню, кто-то из наших записывал какое-нибудь нейтральное видео, а ему в комментариях пишут: “Это ты специально сделал видео на фоне разгромленного здания, чтобы слезу выдавить? Он ответил: «Здесь просто нет не разбомбленных, целых построек». Это была правда».



«Несмотря на разрушения, на Северной Салтовке оставались гражданские. Военные знали о нескольких. Одну бабушку эвакуировали, и хорошо, потому что в ее подъезде потом был серьезный взрыв.

Оставались только пожилые, я не видела никого из молодых. Мы хотели вообще всех эвакуировать, потому что так проще. Но на самом деле с юридической точки зрения ты не можешь никого заставить уехать. Только предложить помощь. Чтобы вывезти лежачую бабушку, ребята, например, разбирали окно».

«Салтовские котики – это отдельная история»

«Котиков очень много оставалось. Собачек тоже, но собак меньше выжило, потому что им нужно больше еды и они быстрее умирают, если заперты в квартире. А котиков мы спасали: взламывали квартиры, чтобы их вытащить. Салтовские котики – это отдельная история».

«Мы забрали где-то трех или четырех кошек из Салтовки. Они к нам прямо очень привыкли, и мы не могли их оставить, когда переезжали. И еще, кроме тех, мы трех-четырех кошек пристроили. Например, Багиру (оказавшуюся мальчиком). У нее начались проблемы с глазами в подвале, потому что подвал – это тапочка, у меня там самой проблемы с глазами начались, ненавижу подвалы. Мы немного лечили ее, уже когда выехали из Салтовки. А потом нас завели в Дементиевку, смотреть за ней, глаза капать было некому; за время, пока я была в Дементиевке, она чуть не потеряла глаз; тогда мы передали кошечку (а оказалось – кота) моей двоюродной сестре в Киев. Она выходила и нашла ей семью.»



«Это были реально домашние кошки. Им нужна была не только еда, им было нужно, чтобы их любили, гладили. Салтовка – густозаселенный район. Люди оттуда убегали и не всегда имели возможность вернуться, забрать кошек и собак.»



«Была такая история, что девушка уехала за границу, а кот остался в квартире. Она как-то передала ключи таксисту и пообещала заплатить крупную сумму — 10 тысяч гривен, если освободит ее котика.

И этот таксист приезжает к нам на позиции. Его, конечно, останавливают: Чувак, сюда, нельзя. Именно начинается обстрел – он вместе с нами прячется в подвал. Начинает писать сообщение, что не получилось унести кота. Наши видят переписку и понимают, что о коте действительно правда. Потому что сначала это звучало очень дико: таксист за деньги приехал за чужим котом почти на линию фронта. Тогда наши говорят ему: «Ладно, показывай квартиру». Ключи у него были, документы на квартиру хозяйка прислала, чтобы показал нам. Заканчивается обстрел, военные поднимаются с таксистом в квартиру, эвакуируют котика. Котик жив, но очень обижен на всех – поцарапал нашего Баллистику… Все таксист его вывез.»

Фото: предоставлено Евгенией Закревской