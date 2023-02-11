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Продавал через Интернет-магазин. В Харькове полиция задержала наркодилера

Общество 13:18   11.02.2023
Оксана Якушко
Продавал через Интернет-магазин. В Харькове полиция задержала наркодилера

Мужчина сотрудничал с интернет-магазином и распространял каннабис и психотропы почтовыми отправлениями по всей территории Украины, сообщила полиция Харьковской области.

10 февраля сотрудники отдела полиции №2 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области обыскали жилье 31-летнего жителя Харькова в рамках следственных действий по уголовному производству по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

 


Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли около 2 килограммов каннабиса, таблетки экстази и ТГК, марки ЛСД, приборы для фасовки и взвешивания.

Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

 


Согласно санкции статьи нарушителю грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Новобаварская окружная прокуратура г. Харькова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 13:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина сотрудничал с интернет-магазином и распространял каннабис и психотропы почтовыми отправлениями по всей территории Украины, сообщила полиция Харьковской области.".