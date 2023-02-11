Продавал через Интернет-магазин. В Харькове полиция задержала наркодилера
Мужчина сотрудничал с интернет-магазином и распространял каннабис и психотропы почтовыми отправлениями по всей территории Украины, сообщила полиция Харьковской области.
10 февраля сотрудники отдела полиции №2 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области обыскали жилье 31-летнего жителя Харькова в рамках следственных действий по уголовному производству по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли около 2 килограммов каннабиса, таблетки экстази и ТГК, марки ЛСД, приборы для фасовки и взвешивания.
Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Согласно санкции статьи нарушителю грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Новобаварская окружная прокуратура г. Харькова.
Читайте также: Как в кино. В Харькове наркоделец выращивал в горшках для цветов коноплю
Новости по теме:
Вы читали новость: «Продавал через Интернет-магазин. В Харькове полиция задержала наркодилера»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 13:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина сотрудничал с интернет-магазином и распространял каннабис и психотропы почтовыми отправлениями по всей территории Украины, сообщила полиция Харьковской области.".