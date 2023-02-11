Продавал через Интернет-магазин. В Харькове полиция задержала наркодилера

Мужчина сотрудничал с интернет-магазином и распространял каннабис и психотропы почтовыми отправлениями по всей территории Украины, сообщила полиция Харьковской области.

10 февраля сотрудники отдела полиции №2 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области обыскали жилье 31-летнего жителя Харькова в рамках следственных действий по уголовному производству по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли около 2 килограммов каннабиса, таблетки экстази и ТГК, марки ЛСД, приборы для фасовки и взвешивания.

Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.



Согласно санкции статьи нарушителю грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Новобаварская окружная прокуратура г. Харькова.