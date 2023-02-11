Продавав через Інтернет-крамницю. У Харкові поліція затримала наркоділка

Чоловік співпрацював з інтернет-магазином та розповсюджував канабіс та психотропи поштовими відправленнями по всій території України, повідомила поліція Харківської області.

10 лютого співробітники відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області обшукали помешкання 31-річного жителя Харкова в рамка кримінального провадженні за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили близько 2 кілограмів канабісу, пігулки екстазі та ТГК, марки ЛСД, прилади для фасування і зважування.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Відповідно до санкції статті порушнику загрожує позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Новобаварська окружна прокуратура Харкова.