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Як у кіно. У Харкові наркоділок вирощував у горщиках для квітів коноплі

Суспільство 13:41   08.02.2023
Оксана Якушко
Як у кіно. У Харкові наркоділок вирощував у горщиках для квітів коноплі

29-річний безробітний, раніше судимий за продаж наркотиків, облаштував у себе вдома «нарколабораторію» та плантацію конопель у горщиках, повідомила прокуратура Харківської області.

Чоловік посадив насіння конопель у квіткові горщики та вирощував, щоб надалі заробляти на цьому.


Під час обшуку правоохоронці вилучили у наркоділка канабіс, понад 20 кущів коноплі, діодні та натрієві лампи, саморобний пристрій для куріння.


Чоловіка затримали за статтею 208 КПК України.


Харківська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 29-річному раніше судимому чоловіку за фактом незаконного придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління протидії наркозлочинності в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинностю Національної поліції України.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 13:41;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29-річний безробітний, раніше судимий за продаж наркотиків, облаштував у себе вдома «нарколабораторію» та плантацію конопель у горщиках, повідомила прокуратура Харківської області.".