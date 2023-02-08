Як у кіно. У Харкові наркоділок вирощував у горщиках для квітів коноплі

29-річний безробітний, раніше судимий за продаж наркотиків, облаштував у себе вдома «нарколабораторію» та плантацію конопель у горщиках, повідомила прокуратура Харківської області.



Чоловік посадив насіння конопель у квіткові горщики та вирощував, щоб надалі заробляти на цьому.



Під час обшуку правоохоронці вилучили у наркоділка канабіс, понад 20 кущів коноплі, діодні та натрієві лампи, саморобний пристрій для куріння.



Чоловіка затримали за статтею 208 КПК України.





Харківська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 29-річному раніше судимому чоловіку за фактом незаконного придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління протидії наркозлочинності в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинностю Національної поліції України.