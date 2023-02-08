Как в кино. В Харькове наркоделец выращивал в горшках для цветов коноплю

29-летний безработный, ранее судимый за продажу наркотиков, обустроил у себя дома «нарколабораторию» и плантацию конопли в горшках, сообщила прокуратура Харьковской области.



Мужчина посадил семена конопли в цветочные горшки и выращивал, чтобы в дальнейшем зарабатывать на этом.



Во время обыска правоохранители изъяли у наркодельца каннабис, более 20 кустов конопли, диодные и натриевые лампы, самодельное устройство для курения.



Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.



Харьковская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 29-летнему ранее судимому мужчине по факту незаконного приобретения и хранения особо опасного наркотического средства в целях сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Досудебное расследование проводит СО отделения полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении Управления противодействия наркопреступности в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.