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Как в кино. В Харькове наркоделец выращивал в горшках для цветов коноплю

Общество 13:41   08.02.2023
Оксана Якушко
Как в кино. В Харькове наркоделец выращивал в горшках для цветов коноплю

29-летний безработный, ранее судимый за продажу наркотиков, обустроил у себя дома «нарколабораторию» и плантацию конопли в горшках, сообщила прокуратура Харьковской области.

Мужчина посадил семена конопли в цветочные горшки и выращивал, чтобы в дальнейшем зарабатывать на этом.


Во время обыска правоохранители изъяли у наркодельца каннабис, более 20 кустов конопли, диодные и натриевые лампы, самодельное устройство для курения.


Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.


Харьковская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 29-летнему ранее судимому мужчине по факту незаконного приобретения и хранения особо опасного наркотического средства в целях сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Досудебное расследование проводит СО отделения полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении Управления противодействия наркопреступности в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 13:41;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29-летний безработный, ранее судимый за продажу наркотиков, обустроил у себя дома «нарколабораторию» и плантацию конопли в горшках, сообщила прокуратура Харьковской области.".