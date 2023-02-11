Синегубов: Сегодня есть угроза ракетных ударов и атак дронов по Харьковщине
О ракетной опасности предупредил жителей Харькова и области начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Внимание! Жители Харькова и области. Сегодня в течение дня сохраняется угроза вражеских ракетных ударов и атак дронов. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и не покидайте укрытий до отбоя», — подчеркнул Синегубов.
Читайте также: В Харьковской области враг наступает на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов: Сегодня есть угроза ракетных ударов и атак дронов по Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 10:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ракетной опасности предупредил жителей Харькова и области начальник ХОВА Олег Синегубов.".