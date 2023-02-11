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Синегубов: Сегодня есть угроза ракетных ударов и атак дронов по Харьковщине

Общество 10:46   11.02.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Сегодня есть угроза ракетных ударов и атак дронов по Харьковщине

О ракетной опасности предупредил жителей Харькова и области начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Внимание! Жители Харькова и области. Сегодня в течение дня сохраняется угроза вражеских ракетных ударов и атак дронов. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и не покидайте укрытий до отбоя», — подчеркнул Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 10:46;

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