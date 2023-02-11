Синегубов: Сегодня есть угроза ракетных ударов и атак дронов по Харьковщине

О ракетной опасности предупредил жителей Харькова и области начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Внимание! Жители Харькова и области. Сегодня в течение дня сохраняется угроза вражеских ракетных ударов и атак дронов. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и не покидайте укрытий до отбоя», — подчеркнул Синегубов.