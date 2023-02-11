Синєгубов: Сьогодні є загроза ракетних ударів та атак дронів по Харківщині

Про ракетну небезпеку попередив мешканців Харкова та області начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Увага! Жителі Харкова та області. Сьогодні протягом дня зберігається загроза ворожих ракетних ударів та атак дронів. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги та не покидайте укриттів до відбою», – наголосив Синєгубов.