Укрэнерго: Сегодня в Харькове – аварийные отключения
Ситуация в энергосистеме в результате атаки ракет и дронов сложная, но контролируемая, сообщили в «Укрэнерго».
«Ситуация в энергосистеме в результате атаки ракет и дронов сложная, но контролируемая. В Харькове в связи с повреждением энергетических объектов применены аварийные отключения», — говорится в сообщении.
Замеры фактического потребления продлятся на следующей неделе согласно графику https://bit.ly/3E0fM7W
Более суток враг непрерывно атакует энергетические объекты нашей страны. Сегодня ночью произошла 17 атака вражеских дронов в южном и юго-восточном регионах. К сожалению, снова есть попадание по теплоэлектростанциям и объектам магистральных сетей. Благодаря профессиональной работе аварийных бригад удалось оперативно заживить потребителей по резервным схемам и избежать аварийных обесточений.
Напомним, энергосистема Украины испытала уже 14 ракетных атак врага и 16 волн атак БПЛА по энергообъектам. Все электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 11:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в энергосистеме в результате атаки ракет и дронов сложная, но контролируемая, сообщили в «Укрэнерго».".