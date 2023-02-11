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Укрэнерго: Сегодня в Харькове – аварийные отключения

Общество 11:52   11.02.2023
Оксана Якушко
Укрэнерго: Сегодня в Харькове – аварийные отключения

Ситуация в энергосистеме в результате атаки ракет и дронов сложная, но контролируемая, сообщили в «Укрэнерго».

«Ситуация в энергосистеме в результате атаки ракет и дронов сложная, но контролируемая. В Харькове в связи с повреждением энергетических объектов применены аварийные отключения», — говорится в сообщении.

Замеры фактического потребления продлятся на следующей неделе согласно графику https://bit.ly/3E0fM7W

Более суток враг непрерывно атакует энергетические объекты нашей страны. Сегодня ночью произошла 17 атака вражеских дронов в южном и юго-восточном регионах. К сожалению, снова есть попадание по теплоэлектростанциям и объектам магистральных сетей. Благодаря профессиональной работе аварийных бригад удалось оперативно заживить потребителей по резервным схемам и избежать аварийных обесточений.

Напомним, энергосистема Украины испытала уже 14 ракетных атак врага и 16 волн атак БПЛА по энергообъектам. Все электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в энергосистеме в результате атаки ракет и дронов сложная, но контролируемая, сообщили в «Укрэнерго».".