Укренерго: Сьогодні у Харкові – аварійні відключення

Ситуація в енергосистемі внаслідок атаки ракет та дронів складна, але контрольована, повідомили в «Укренерго».

“Ситуація в енергосистемі внаслідок атаки ракет і дронів складна, але контрольована. У Харкові у зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення”, – йдеться у повідомленні.

Заміри фактичного споживання продовжаться наступного тижня згідно з графіком https://bit.ly/3E0fM7W

Більше ніж добу ворог безперервно атакує енергетичні об’єкти нашої країни. Сьогодні вночі відбулась 17 атака ворожих дронів в південному та південно-східному регіонах. На жаль, знову є влучання по теплоелектростанціях та об’єктам магістральних мереж. Завдяки професійній роботі аварійних бригад, вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами та уникнути аварійних знеструмлень.

Нагадуємо, енергосистема України зазнала вже 14 ракетних атак ворога та 16 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Усі електростанції – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.