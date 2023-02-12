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630 литров спирта и суррогатной водки для наливаек изъяла полиция Харьковщины

Происшествия 17:16   12.02.2023
Оксана Горун
630 литров спирта и суррогатной водки для наливаек изъяла полиция Харьковщины Фото: facebook Сергея Болвинова

Особо опасный для здоровья алкоголь обнаружили у поставщика наливаек.

«В Чугуевском районе проведены обыски у мужчины, который поставлял алкоголь в наливайки и потребителям. У него найдено 630 литров спирта – из них 100 литров уже готовой суррогатной водки. Весь алкоголь, конечно, изъяли из обращения — он может быть опасен для здоровья людей. Проводим соответствующие экспертизы», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Он также отметил, что сейчас следователи выясняют, кто поставлял «бизнесмену» спирт.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 17:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Особо опасный для здоровья алкоголь обнаружили у поставщика наливаек".