630 литров спирта и суррогатной водки для наливаек изъяла полиция Харьковщины
Фото: facebook Сергея Болвинова
Особо опасный для здоровья алкоголь обнаружили у поставщика наливаек.
«В Чугуевском районе проведены обыски у мужчины, который поставлял алкоголь в наливайки и потребителям. У него найдено 630 литров спирта – из них 100 литров уже готовой суррогатной водки. Весь алкоголь, конечно, изъяли из обращения — он может быть опасен для здоровья людей. Проводим соответствующие экспертизы», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
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Он также отметил, что сейчас следователи выясняют, кто поставлял «бизнесмену» спирт.
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 17:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Особо опасный для здоровья алкоголь обнаружили у поставщика наливаек".