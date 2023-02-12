630 литров спирта и суррогатной водки для наливаек изъяла полиция Харьковщины

Особо опасный для здоровья алкоголь обнаружили у поставщика наливаек.

«В Чугуевском районе проведены обыски у мужчины, который поставлял алкоголь в наливайки и потребителям. У него найдено 630 литров спирта – из них 100 литров уже готовой суррогатной водки. Весь алкоголь, конечно, изъяли из обращения — он может быть опасен для здоровья людей. Проводим соответствующие экспертизы», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он также отметил, что сейчас следователи выясняют, кто поставлял «бизнесмену» спирт.