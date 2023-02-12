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630 л спирту та сурогатної горілки для наливайок вилучила поліція Харківщини

Події 17:16   12.02.2023
Оксана Горун
630 л спирту та сурогатної горілки для наливайок вилучила поліція Харківщини

Особливо небезпечний для здоров’я алкоголь виявили у постачальника наливайок.

“В Чугуївському районі проведені обшуки у чоловіка, який постачав алкоголь до наливайок та споживачам. У нього знайдено 630 літрів спирту – з них 100 літрів вже готової сурогатної горілки. Весь алкоголь, звісно, вилучили з обігу – він може бути небезпечний для здоров’я людей. Проводимо відповідні експертизи”, – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

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Він також зазначив, що зараз слідчі з’ясовують, хто постачав “бізнесмену” спирт.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 17:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Особливо небезпечний для здоров’я алкоголь виявили у постачальника наливайок".