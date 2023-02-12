630 л спирту та сурогатної горілки для наливайок вилучила поліція Харківщини

Особливо небезпечний для здоров’я алкоголь виявили у постачальника наливайок.

“В Чугуївському районі проведені обшуки у чоловіка, який постачав алкоголь до наливайок та споживачам. У нього знайдено 630 літрів спирту – з них 100 літрів вже готової сурогатної горілки. Весь алкоголь, звісно, вилучили з обігу – він може бути небезпечний для здоров’я людей. Проводимо відповідні експертизи”, – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він також зазначив, що зараз слідчі з’ясовують, хто постачав “бізнесмену” спирт.