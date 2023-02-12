Метель и морозы: прогноз погоды на Харьковщине на неделю
Прогноз от синоптиков Харьковского областного центра по гидрометеорологии опубликовало «Суспільне».
Согласно прогнозу, на Харьковщине в течение недели будет потепление — вплоть до плюсовых температур, сильный ветер, снег, а затем — вновь морозы.
В понедельник, 13 февраля, погода еще будет морозной и днем, и ночью. Днем — до 5 градусов мороза, ночью — 6-11° ниже нуля. Также ожидается сильный ветер — до 15-20 м/с и небольшой снег днем.
А вот 14 февраля выпавший снег может растаять, так как днем синоптики прогнозируют до 2° тепла. При этом будет идти мокрый снег, ожидается метель и гололедица. Сохранится ветер со скоростью до 20 м/с, ночью будет от 0 до 5° мороза.
15 февраля также прогнозируют метель и гололедицу. Однако температура уже начнет снижаться. Ночью синоптики обещают 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.
16 февраля ветер несколько успокоится (до 7-12 м/с), а падение температуры продолжится. Ночью прогнозируют 8-13° мороза, днем 3-8° мороза. Ночью будет небольшой снег, днем — без осадков.
Самая морозная ночь в доступной прогнозированию части грядущей недели будет 17 февраля — столбики термометров опустятся до 15° со знаком минус. Днем будет 4-9° мороза. Существенных осадков в эти сутки не предвидится.
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 22:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз от синоптиков Харьковского областного центра по гидрометеорологии опубликовало «Суспільне»".