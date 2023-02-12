Метель и морозы: прогноз погоды на Харьковщине на неделю

Прогноз от синоптиков Харьковского областного центра по гидрометеорологии опубликовало «Суспільне».

Согласно прогнозу, на Харьковщине в течение недели будет потепление — вплоть до плюсовых температур, сильный ветер, снег, а затем — вновь морозы.

В понедельник, 13 февраля, погода еще будет морозной и днем, и ночью. Днем — до 5 градусов мороза, ночью — 6-11° ниже нуля. Также ожидается сильный ветер — до 15-20 м/с и небольшой снег днем.

А вот 14 февраля выпавший снег может растаять, так как днем синоптики прогнозируют до 2° тепла. При этом будет идти мокрый снег, ожидается метель и гололедица. Сохранится ветер со скоростью до 20 м/с, ночью будет от 0 до 5° мороза.

15 февраля также прогнозируют метель и гололедицу. Однако температура уже начнет снижаться. Ночью синоптики обещают 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.

16 февраля ветер несколько успокоится (до 7-12 м/с), а падение температуры продолжится. Ночью прогнозируют 8-13° мороза, днем 3-8° мороза. Ночью будет небольшой снег, днем — без осадков.

Самая морозная ночь в доступной прогнозированию части грядущей недели будет 17 февраля — столбики термометров опустятся до 15° со знаком минус. Днем будет 4-9° мороза. Существенных осадков в эти сутки не предвидится.