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Заметіль та морози: прогноз погоди на Харківщині на тиждень

Харків 22:00   12.02.2023
Оксана Горун
Заметіль та морози: прогноз погоди на Харківщині на тиждень Фото: Павло Велицький

Прогноз від синоптиків Харківського обласного центру з гідрометеорології опублікувало “Суспільне”.

 Згідно з прогнозом, на Харківщині протягом тижня буде потепління – аж до плюсових температур, сильний вітер, сніг, а потім знову морози.

У понеділок, 13 лютого, погода ще буде морозною і вдень, і вночі. Вдень – до 5 градусів морозу, вночі – 6-11° нижче за нуль. Також очікується сильний вітер – до 15-20 м/с та невеликий сніг вдень.

А ось 14 лютого сніг, що випаде, може розтанути, оскільки вдень синоптики прогнозують до 2° тепла. При цьому йтиме мокрий сніг, очікується хуртовина та ожеледиця. Збережеться вітер зі швидкістю до 20 м/с, вночі від 0 до 5° морозу.

15 лютого також прогнозують хуртовину та ожеледицю. Проте температура вже почне знижуватись. Вночі синоптики обіцяють 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.

16 лютого вітер дещо заспокоїться (до 7-12 м/с), а падіння температури продовжиться. Вночі прогнозують 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу. Вдень буде без опадів.

Найморозніша ніч у доступній прогнозуванню частині наступного тижня буде 17 лютого – стовпчики термометрів опустяться до 15° зі знаком мінус. Вдень буде 4-9° морозу. Суттєвих опадів цієї доби не передбачається.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 22:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз від синоптиків Харківського обласного центру з гідрометеорології опублікувало “Суспільне”".