Коммунальщики в Харькове устранили 70 дефектов на сетях отопления
Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» за прошлую неделю локализовали и устранили 70 дефектов на сетях центрального отопления и горячего водоснабжения, сообщила мэрия Харькова.
21 повреждения были устранены в выходные. Даже кратковременное потепление способствует ускорению ремонтных работ, как отметили на предприятии.
Несмотря на массированные обстрелы инфраструктуры, в городе продолжается плановая реконструкция сетей. Сейчас такие работы производят на тепломагистрали в районе рынка возле ст. м. «Академика Барабашова».
Также коммунальщики заменяют транзитные трубопроводы в подвалах домов и ежедневно совершают обходы магистралей в поисках утечек и выполняют заявки граждан, поступающих в колцентр предприятия и службы «15-62».
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 18:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» за прошлую неделю локализовали и устранили 70 дефектов на сетях центрального отопления и горячего водоснабжения, сообщила мэрия Харькова.".