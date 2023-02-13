Коммунальщики в Харькове устранили 70 дефектов на сетях отопления

Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» за прошлую неделю локализовали и устранили 70 дефектов на сетях центрального отопления и горячего водоснабжения, сообщила мэрия Харькова.

21 повреждения были устранены в выходные. Даже кратковременное потепление способствует ускорению ремонтных работ, как отметили на предприятии.

Несмотря на массированные обстрелы инфраструктуры, в городе продолжается плановая реконструкция сетей. Сейчас такие работы производят на тепломагистрали в районе рынка возле ст. м. «Академика Барабашова».



Также коммунальщики заменяют транзитные трубопроводы в подвалах домов и ежедневно совершают обходы магистралей в поисках утечек и выполняют заявки граждан, поступающих в колцентр предприятия и службы «15-62».