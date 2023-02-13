Комунальники у Харкові усунули 70 дефектів на мережах опалення

Співробітники КП «Харківські теплові мережі» за минулий тиждень локалізували та усунули 70 дефектів на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання, повідомила мерія Харкова.

21 пошкодження усунули у вихідні. Навіть короткочасне потепління сприяє прискоренню ремонтних робіт, як зазначили на підприємстві.

Попри масовані обстріли інфраструктури, у місті продовжується планова реконструкція мереж. Зараз такі роботи проводять на тепломагістралі в районі ринку біля ст. м. «Академіка Барабашова».

Також комунальники замінюють транзитні трубопроводи у підвалах будинків і щодня здійснюють обходи магістралей у пошуках витоків та виконують заявки громадян, які надходять до колцентру підприємства та служби «15-62».