Сьогодні Харків пережив найхолоднішу ніч цієї зими – тепловики
У КП “Харківські теплові мережі” повідомили, що минулої ночі в Харків прийшли максимальні за цей опалювальний сезон морози.
“Сьогодні Харків пережив найхолоднішу ніч у поточному періоді зниження температури, – повідомила пресслужба КП “Харківські теплові мережі”. – Але це не завадило працівникам КП “Харківські теплові мережі” усунути за добу 15 дефектів на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання. Стосовно благоустрою території після виконання ремонтних робіт процес також не зупинився”.
За інформацією синоптиків, минулої ночі в Харкові температура опускалася до 13-15 градусів морозу.
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При цьому комунальники інформують, що за такої погоди продовжують ліквідувати розриття у дворах і на вулицях (таких, за їхніми підрахунками, залишилося 35).
Також ремонтують постраждалі мережі у підвалах багатоквартирних будинків. Це дозволить перемикати споживачів, як тільки потеплішає.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 10:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківські теплові мережі” повідомили, що минулої ночі в Харків прийшли максимальні за цей опалювальний сезон морози".