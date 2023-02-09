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Сегодня Харьков пережил самую холодную ночь этой зимы — тепловики

Общество 10:50   09.02.2023
Оксана Горун
Сегодня Харьков пережил самую холодную ночь этой зимы — тепловики

В КП «Харьковские тепловые сети» сообщили, что минувшей ночью в Харьков пришли максимальные за этот отопительный сезон морозы.

«Сегодня Харьков пережил самую холодную ночь в текущем периоде понижения температуры, — сообщила пресс-служба КП «Харьковские тепловые сети». —Но это не помешало работникам КП «Харьковские тепловые сети» устранить за сутки 15 дефектов внутриквартальных сетей центрального отопления и горячего водоснабжения. По благоустройству территории после выполнения ремонтных работ процесс также не остановился».

По информации синоптиков, минувшей ночью в Харькове температура опускалась до 13 — 15 градусов мороза.

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    • При этом коммунальщики информируют, что и по такой погоде продолжают ликвидировать разрытия во дворах и на улицах (таких, по их подсчетам, осталось 35).

    Ремонт теплосетей в Харькове
    Фото: КП «ХТС»

    Также ремонтируют пострадавшие сети в подвалах многоквартирных домов. Это позволит переключать потребителей, как только потеплеет.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 10:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» сообщили, что минувшей ночью в Харьков пришли максимальные за этот отопительный сезон морозы".