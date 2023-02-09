Сегодня Харьков пережил самую холодную ночь этой зимы — тепловики
В КП «Харьковские тепловые сети» сообщили, что минувшей ночью в Харьков пришли максимальные за этот отопительный сезон морозы.
«Сегодня Харьков пережил самую холодную ночь в текущем периоде понижения температуры, — сообщила пресс-служба КП «Харьковские тепловые сети». —Но это не помешало работникам КП «Харьковские тепловые сети» устранить за сутки 15 дефектов внутриквартальных сетей центрального отопления и горячего водоснабжения. По благоустройству территории после выполнения ремонтных работ процесс также не остановился».
По информации синоптиков, минувшей ночью в Харькове температура опускалась до 13 — 15 градусов мороза.
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При этом коммунальщики информируют, что и по такой погоде продолжают ликвидировать разрытия во дворах и на улицах (таких, по их подсчетам, осталось 35).
Также ремонтируют пострадавшие сети в подвалах многоквартирных домов. Это позволит переключать потребителей, как только потеплеет.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 10:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» сообщили, что минувшей ночью в Харьков пришли максимальные за этот отопительный сезон морозы".