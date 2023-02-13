В сеть слили фото паспорта РФ директора одного из КП Харьковского облсовета
Сергей Шпаркий, который руководит коммунальным предприятием в Харькове, является гражданин РФ, утверждают несколько харьковских телеграм-каналов.
Фото якобы российского паспорта директора Харьковского областного специализированного предприятия по выполнению норм экологической безопасности Шпаркого в сеть слил харьковский блогер Женя Зуб, ранее «прославившийся» видео задержанного полицией за езду в пьяном виде директора КП «ХТС».
Позже он же заявил, что директор КП выехал в РФ еще 20 февраля 2022 года и приложил pdf-файл с фото якобы паспортов РФ (внутреннего и загранпаспорта), принадлежащих Шпаркому.
Аналогичную информацию — об имеющемся у директора КП Харьковского облсовета паспорте РФ, российском налоговом номере и отсутствии Шпаркого на рабочем месте разместил харьковский паблик «Труха».
Доступные телефоны коммунального предприятия, которое возглавляет Шпаркий, на данный момент недействительны либо не отвечают. А на портале Clarity Project, анализирующем публичные закупки в Украине, Сергей Шпаркий как контактное лицо Харьковского областного специализированного предприятия по выполнению норм экологической безопасности больше не значится. Последний раз в этом статусе его указывали 17 июня 2022 года.
С вопросом, соответствует ли опубликованная в сетях информация действительности, редакция МГ «Объектив» обратились пресс-службу СБУ, а также — пресс-службу Харьковского облсовета. На данный момент мы ожидаем комментариев.
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 09:47;
Корреспондент Александр Попов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сергей Шпаркий, который руководит коммунальным предприятием в Харькове, является гражданин РФ, утверждают несколько харьковских телеграм-каналов".