Харьковский депутат Шенцев отрицает наличие у него гражданства РФ

Сын нардепа и пока еще действующий депутат Харьковского облсовета Никита Шенцев отреагировал на сообщения СМИ о лишении его гражданства Украины из-за якобы наличия российского паспорта.

«В СМИ прошла информация о лишении указом Президента украинского гражданства некоторых граждан на основании наличия у них паспортов РФ. По данным некоторых telegram-каналов, в этом списке есть и я. Я хочу официально заявить, что у меня нет никакого другого паспорта кроме украинского! Я гражданин Украины, и это мое единственное гражданство!» — заявил Шенцев на своей странице в facebook.

Он также сообщил, что лично не видел Указ Президента, которым бы его лишали гражданства. При этом заявил, что если такая информация подтвердиться, то будет «юридически отстаивать свое конституционное право быть гражданином своей страны».

Напомним, в обращении к народу Украины 4 февраля Президент Владимир Зеленский сообщил о том, что «подписал документы» в отношении лиц, у которых СБУ обнаружила российское гражданство. Список этих лиц Президент не привел. Однако его опубликовало издание «Цензор.НЕТ» со ссылкой на собственные источники. Среди других лиц в списке оказался депутат Харьковского облсовета, избранный от запрещенной ОПЗЖ, Никита Шенцев. Незадолго до этого Шенцев заявил, что слагает с себя полномочия депутата Харьковского облсовета. Его заявление еще предстоит рассмотреть депутатскому корпусу на ближайшей сессии.