Син нардепа й поки що чинний депутат Харківської облради Микита Шенцев відреагував на повідомлення ЗМІ про позбавлення його громадянства України через нібито наявність російського паспорта.

“У ЗМІ пройшла інформація про позбавлення указом Президента українського громадянства деяких громадян на підставі наявності в них паспортів РФ. За даними деяких телеграм-каналів, у цьому списку є і я. Я хочу офіційно заявити, що я не маю жодного іншого паспорта крім українського! Я громадянин України, і це моє єдине громадянство! – заявив Шенцев на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також повідомив, що особисто не бачив Указ Президента, яким би його позбавляли громадянства. При цьому заявив, що якщо така інформація підтвердиться, то “юридично відстоюватиме своє конституційне право бути громадянином своєї країни”.

Читайте також: Харківський депутат Шенцев заперечує наявність у нього громадянства РФ

Нагадаємо, у зверненні до народу України 4 лютого Президент Володимир Зеленський повідомив, що “підписав документи” щодо осіб, у яких СБУ виявила російське громадянство. Список цих осіб Президент не навів. Однак його опублікувало видання “Цензор.НЕТ” із посиланням на власні джерела. Серед інших осіб у списку опинився депутат Харківської облради, обраний від забороненої ОПЗЖ, Микита Шенцев. Незадовго до цього Шенцев заявив, що складає повноваження депутата Харківської облради. Його заяву ще має розглянути депутатський корпус на найближчій сесії.