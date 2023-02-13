У мережу злили фото паспорта РФ директора одного з КП Харківської облради
Сергій Шпаркий, який керує комунальним підприємством у Харкові, є громадянином РФ, стверджують кілька харківських телеграм-каналів.
Фото нібито російського паспорта директора Харківського обласного спеціалізованого підприємства з виконання норм екологічної безпеки Шпаркого в мережу злив харківський блогер Женя Зуб, який раніше “уславився” відео затриманого поліцією за їзду в п’яному вигляді директора КП “ХТС”.
Пізніше він заявив, що директор КП виїхав до РФ ще 20 лютого 2022 року і додав pdf-файл з фото нібито паспортів РФ (внутрішнього та закордонного паспорта), що належать Шпаркому.
Аналогічну інформацію – про наявний у директора КП Харківської облради паспорт РФ, російський податковий номер і відсутність Шпаркого на робочому місці розмістив харківський паблік “Труха”.
Доступні телефони комунального підприємства, яке очолює Шпаркий, зараз недійсні або не відповідають. А на порталі Clarity Project, який аналізує публічні закупівлі в Україні, Сергій Шпаркий як контактна особа Харківського обласного спеціалізованого підприємства з виконання норм екологічної безпеки більше не значиться. Востаннє у цьому статусі його вказували 17 червня 2022 року.
З питанням, чи відповідає опублікована у мережах інформація насправді, редакція МГ “Об’єктив” звернулися в пресслужбу СБУ, а також – пресслужбу Харківської облради. На цей час ми чекаємо на коментарі.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 09:47;
Кореспондент Олександр Попов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сергій Шпаркий, який керує комунальним підприємством у Харкові, є громадянином РФ, стверджують кілька харківських телеграм-каналів".