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Поехали погулять. В Харькове нашли подростков, сбежавших от бабушки

Общество 13:11   14.02.2023
Оксана Якушко
Поехали погулять. В Харькове нашли подростков, сбежавших от бабушки

Вечером 13 февраля копы обнаружили у супермаркета в Харькове двух подростков без сопровождения взрослых, сообщает Харьковская областная полиция.

13 февраля в 20:30 охранники одного из супермаркетов увидели двоих детей, которые долго топтались у входа без взрослых.

Работник ювенальной превенции ХРУП № 1 установил, что 15-летняя девушка и ее 12-летний брат находятся на попечении бабушки. Дети на автобусе приехали в Харьков из села Безлюдовка Харьковского района погулять. Бабушку о поездке не предупредили.

Об исчезновении подростков и их розыске в полицию обращений не было, поэтому правоохранители решили привезти доставку детей в Мерефянскую больницу.

Пока жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Полицейские известили работников социальной службы Харьковского района для принятия дальнейших действий по социальной защите и сопровождению детей.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 13:11;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 13 февраля копы обнаружили у супермаркета в Харькове двух подростков без сопровождения взрослых, сообщает Харьковская областная полиция.".