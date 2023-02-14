Поехали погулять. В Харькове нашли подростков, сбежавших от бабушки
Вечером 13 февраля копы обнаружили у супермаркета в Харькове двух подростков без сопровождения взрослых, сообщает Харьковская областная полиция.
13 февраля в 20:30 охранники одного из супермаркетов увидели двоих детей, которые долго топтались у входа без взрослых.
Работник ювенальной превенции ХРУП № 1 установил, что 15-летняя девушка и ее 12-летний брат находятся на попечении бабушки. Дети на автобусе приехали в Харьков из села Безлюдовка Харьковского района погулять. Бабушку о поездке не предупредили.
Об исчезновении подростков и их розыске в полицию обращений не было, поэтому правоохранители решили привезти доставку детей в Мерефянскую больницу.
Пока жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Полицейские известили работников социальной службы Харьковского района для принятия дальнейших действий по социальной защите и сопровождению детей.
Читайте также: Ушла из дома, потому что не хотели покупать мобильный: полиция нашла беглянку
Новости по теме:
Вы читали новость: «Поехали погулять. В Харькове нашли подростков, сбежавших от бабушки»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 13:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 13 февраля копы обнаружили у супермаркета в Харькове двух подростков без сопровождения взрослых, сообщает Харьковская областная полиция.".