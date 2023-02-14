Поехали погулять. В Харькове нашли подростков, сбежавших от бабушки

Вечером 13 февраля копы обнаружили у супермаркета в Харькове двух подростков без сопровождения взрослых, сообщает Харьковская областная полиция.

13 февраля в 20:30 охранники одного из супермаркетов увидели двоих детей, которые долго топтались у входа без взрослых.

Работник ювенальной превенции ХРУП № 1 установил, что 15-летняя девушка и ее 12-летний брат находятся на попечении бабушки. Дети на автобусе приехали в Харьков из села Безлюдовка Харьковского района погулять. Бабушку о поездке не предупредили.

Об исчезновении подростков и их розыске в полицию обращений не было, поэтому правоохранители решили привезти доставку детей в Мерефянскую больницу.

Пока жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Полицейские известили работников социальной службы Харьковского района для принятия дальнейших действий по социальной защите и сопровождению детей.