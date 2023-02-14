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Поїхали погуляти. У Харкові знайшли підлітків, які утекли від бабусі

Суспільство 13:11   14.02.2023
Оксана Якушко
Поїхали погуляти. У Харкові знайшли підлітків, які утекли від бабусі

Увечері 13 лютого копи виявили біля супермаркету у Харкові двох підлітків без супроводу дорослих, повідомляє Харківська обласна поліція.

13 лютого о 20:30 охоронці одного з супермаркетів побачили двох дітей, які тривалий час тупцювали біля входу без дорослих.

Працівник ювенальної превенції ХРУП № 1 встановив, що 15-річна дівчина та її 12-річний брат перебувають під опікою бабусі. Діти на автобусі приїхали до Харкова з села Безлюдівка Харківського району погуляти. Бабусю про поїздку не попередили.

Про зникнення підлітків та їх розшук до поліції звернень не було, тому правоохоронці вирішили привезти доставляння дітей до Мерефянської лікарні.

Наразі життю та здоров’ю дітей нічого не загрожує. Поліцейські сповістили працівників соціальної служби Харківського району для прийняття подальших дій щодо соціального захисту та супроводу дітей.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 13:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 13 лютого копи виявили біля супермаркету у Харкові двох підлітків без супроводу дорослих, повідомляє Харківська обласна поліція.".