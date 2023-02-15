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Доходы бюджета Харьковщины уменьшились на 6,2% за год: как наполняли казну

Харьков 08:19   15.02.2023
Оксана Горун
Доходы бюджета Харьковщины уменьшились на 6,2% за год: как наполняли казну Фото: пресс-служба ХОГА

Депутаты Харьковского облсовета на сессии 14 февраля утвердили отчет об исполнении областного бюджета в 2022 году.

«Как доложил Директор Департамента финансов Харьковской военной администрации Сергей Овсянников, доходы общего фонда 5,46 млрд грн, расходы – 5,1 млрд грн. Доходы специального фонда предлагается утвердить в размере 1,13 млрд грн, расходы – в размере 846 млн грн. В общий фонд областного бюджета (без учета трансфертов) поступило 3 млрд 799 млн грн, что составляет 94,3% утвержденных показателей с учетом изменений. По сравнению с 2021 годом доходы снизились на 6,2%», — проинформировала пресс-служба Харьковского облсовета.

Основным источников доходов бюджета стал налог на доходы физических лиц. Именно «налоги с зарплаты» обеспечили 79,5% доходов областной казны — 3 млрд 754 млн грн.

«В частности, в разрезе налога на доходы физических лиц денежного довольствия военнослужащим поступления перевыполнены более чем в 5 раз», — уточнили в облсовете.

Помимо налогов на доходы физлиц, наполнить областной бюджет во время войны помогла плата за использование природных ресурсов.

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«На 17% перевыполнены поступления с рентной платы и платы за использование других природных ресурсов и по ряду других доходов. Задолженности по заработной плате и энергоносителям нет», — подчеркнули в пресс-службе Харьковского облсовета.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 08:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского облсовета на сессии 14 февраля утвердили отчет об исполнении областного бюджета в 2022 году".