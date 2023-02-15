Доходи бюджету Харківщини зменшились на 6,2% за рік: як наповнювали скарбницю

Депутати Харківської облради на сесії 14 лютого затвердили звіт про виконання обласного бюджету у 2022 році.

“Як доповів Директор Департаменту фінансів Харківської військової адміністрації Сергій Овсянніков, доходи загального фонду 5,46 млрд грн, видатки – 5,1 млрд грн. Доходи спеціального фонду пропонується затвердити у розмірі 1,13 млрд грн, видатки – у розмірі 846 млн грн. До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 3 млрд 799 млн грн, що становить 94,3% затверджених показників з урахуванням змін. У порівнянні з 2021 роком доходи зменшились на 6,2%”, – повідомила пресслужба Харківської облради.

Основним джерелом доходів бюджету став податок на доходи фізичних осіб. Саме “податки із зарплати” забезпечили 79,5% доходів обласної скарбниці – 3 млрд 754 млн грн.

“Зокрема, в розрізі податку на доходи фізичних осіб грошового забезпечення військовослужбовцям надходження перевиконано більше ніж у 5 разів”, – уточнили в облраді.

Крім податків на доходи фізосіб наповнити обласний бюджет під час війни допомогла плата за використання природних ресурсів.

“На 17% перевиконанні надходження з рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів, та по низці інших доходів. Заборгованості по заробітній платі та енергоносіям немає”, – підкреслили в пресслужбі Харківської облради.