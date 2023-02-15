В Харькове восстановили подачу воды в районах, пострадавших из-за обстрелов

Работники КП «Харьковводоканал» возобновили водоснабжение в части домов жилых массивов «Рогань» и «Горизонт» в Индустриальном районе Харькова, сообщила мэрия города.

В ходе очередного обстрела враг целенаправленно разрушил один из объектов энергетической инфраструктуры в Харькове, сообщил сегодня, 15 февраля, заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжения» Николай Завада.

Без электроэнергии осталась насосная станция, подающая воду в часть домов жилых массивов «Рогань», «Горизонт» и «Солнечный» в Индустриальном районе.

«После остановки насосов водоснабжения на верхних этажах многоквартирных домов было на пониженном давлении или исчезло совсем. Восстановительные работы вели поэтапно. Стабильно услуга была налажена уже в 12:00 13 февраля», — отметил Николай Завада.

Водоснабжение обеспечено за счет перераспределения подачи воды с соседних насосных станций. Николай Завада сообщил, что подобных ситуаций на объектах водоснабжения раньше не возникало.

«Это временное решение проблемы. Уже внедряется альтернативная программа возобновления подачи электроэнергии на станцию, и мы готовим площадку для установки генератора. Пока отмечаем незначительные скачки и снижение давления воды на верхних этажах в ночное время, поэтому продолжаем контролировать отдельные адреса домов, но в целом проблема решена. Для сравнения, вчера диспетчерская служба приняла 228 заявок на отсутствие воды, а сегодня — всего три, и все они носят индивидуальный характер», — подчеркнул заместитель директора по производству.