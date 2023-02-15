У Харкові відновили постачання води у районах, постраждалих через обстріл

Працівники КП “Харківводоканал” подали воду в частині будинків житлових масивів “Рогань” та “Обрій” в Індустріальному районі Харкова, повідомила мерія міста.

Під час чергового обстрілу ворог цілеспрямовано зруйнував один із об’єктів енергетичної інфраструктури у Харкові, повідомив сьогодні, 15 лютого, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада.

Без електроенергії залишилася насосна станція, яка подає воду в частину будинків житлових масивів «Рогань», «Горизонт» та «Сонячний» в Індустріальному районі.

«Після зупинки насосів водопостачання на верхніх поверхах багатоквартирних будинків було на зниженому тиску або зникло зовсім. Відновлювальні роботи велися поетапно. Стабільно послугу налагодили вже о 12:00 13 лютого», – зазначив Микола Завада.

Водопостачання забезпечили за рахунок перерозподілу подачі води з сусідніх насосних станцій. Микола Завада повідомив, що подібних ситуацій на об’єктах водопостачання раніше не виникало.

«Це тимчасове вирішення проблеми. Вже впроваджується альтернативна програма відновлення подачі електроенергії на станцію, і ми готуємо майданчик для встановлення генератора. Поки що відзначаємо незначні стрибки і зниження тиску води на верхніх поверхах у нічний час, тому продовжуємо контролювати окремі адреси будинків, але загалом проблема вирішена. Для порівняння, вчора диспетчерська служба прийняла 228 заявок на відсутність води, а сьогодні – лише три, і всі вони мають індивідуальний характер», – наголосив заступник директора з виробництва.