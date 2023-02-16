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И ходят, и прыгают: Терехов показал детей, пострадавших в жутком ДТП (видео)

Общество 19:08   16.02.2023
Елена Нагорная
И ходят, и прыгают: Терехов показал детей, пострадавших в жутком ДТП (видео)

Харьковский городской голова Игорь Терехов опубликовал видео с двойняшками, родители которых погибли в ДТП на харьковской окружной дороге 12 января 2022 года.

«Они тогда получили страшные переломы и тогда стоял вопрос — будут ли они вообще ходить? Рад сообщить, что благодаря усилиям наших врачей у детишек все в порядке. Они не только нормально ходят, но и, как видите, и прыгают, как положено для четырехлетних детей! Спасибо врачам и всем неравнодушным, кто поддерживал их в эти тяжелые для них и страны месяцы! Победы нам и скорейшего мирного неба над всеми детьми Украины!», — написал Терехов.

Видео: Игорь Терехов

Напомним, что ДТП произошло 12 января 2022 года недалеко от села Черкасская Лозовая — столкнулись КІА и машина такси Toyota. В последнем авто были двойняшки и их родители. Дети остались сиротами. Девочка получила переломы обоих бедер, а мальчик — переломы основания черепа и бедра, а также ушиб мозга. Позже опекуном детей была назначена их тетя — сестра погибшей матери.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 19:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов опубликовал видео с двойняшками, родители которых погибли в ДТП на харьковской окружной дороге 12 января 2022 года.".