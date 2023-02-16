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І ходять, і стрибають – Терехов про дітей, постраждалих у страшній ДТП (відео)

Суспільство 19:08   16.02.2023
Олена Нагорна
І ходять, і стрибають – Терехов про дітей, постраждалих у страшній ДТП (відео)

Харківський міський голова Ігор Терехов опублікував відео з двійнятами, батьки яких загинули у ДТП на харківській окружній дорозі 12 січня 2022 року.

“Вони тоді отримали страшні переломи й тоді стояло питання – чи ходитимуть вони взагалі? Радий повідомити, що завдяки зусиллям наших лікарів у діточок все у порядку. Вони не тільки нормально ходять, а й, як бачите, й стрибають, як годиться для чотирирічних дітей! Дякую лікарям та всім небайдужим, хто підтримував їх у ці важки для них та країни місяці! Перемоги нам та скорішого мирного неба над всіма дітьми України!”, – написав Терехов.

Відео: Ігор Терехов

Нагадаємо, що ДТП сталася 12 січня 2022 року неподалік села Черкаська Лозова – зіштовхнулися КІА та машина таксі Toyota. В останньому авто були двійнята та їхні батьки. Діти залишились сиротами. Дівчинка отримала переломи обох стегон, а хлопчик – переломи основи черепа та стегна, а також забій мозку. Пізніше опікункою дітей була призначена їхня тітка – сестра загиблої матері.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 19:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов опублікував відео з двійнятами, батьки яких загинули у ДТП на харківській окружній дорозі 12 січня 2022 року.".