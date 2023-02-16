По Харьковщине били из артиллерии и РСЗО «Ураган» — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о разрушениях в Купянске, Двуречной, Волчанске и Золочевской громаде.
«Вчера после утренних обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере шесть частных жилых домов и хозяйственные сооружения. Произошли пожары. Также под вражеским огнем была пгт Двуречная. Там выбиты окна в нескольких частных домах», — написал Синегубов в telegram.
Купянск попал еще под один обстрел минувшей ночью.
«После 23:00 оккупанты снова ударили по Купянску. В результате удара сгорели ангар, гаражи и пять автомобилей, включая два автобуса. Площадь пожара составила 700 кв. м», — дополнил Синегубов.
По приграничной Золочевской громаде враг нанес удар из РСЗО «Ураган». Это случилось около 11:00 15 февраля. Пострадало село Светличное. Там поврежден частный дом и электросети.
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Примерно в то же время из артиллерии армия РФ нанесла удар по Волчанску. Там повреждены 3 частных дома.
Несмотря на такое количество обстрелов, информации о пострадавших за сутки на данный момент нет.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 08:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о разрушениях в Купянске, Двуречной, Волчанске и Золочевской громаде".