По Харьковщине били из артиллерии и РСЗО «Ураган» — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о разрушениях в Купянске, Двуречной, Волчанске и Золочевской громаде.

«Вчера после утренних обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере шесть частных жилых домов и хозяйственные сооружения. Произошли пожары. Также под вражеским огнем была пгт Двуречная. Там выбиты окна в нескольких частных домах», — написал Синегубов в telegram.

Купянск попал еще под один обстрел минувшей ночью.

«После 23:00 оккупанты снова ударили по Купянску. В результате удара сгорели ангар, гаражи и пять автомобилей, включая два автобуса. Площадь пожара составила 700 кв. м», — дополнил Синегубов.

По приграничной Золочевской громаде враг нанес удар из РСЗО «Ураган». Это случилось около 11:00 15 февраля. Пострадало село Светличное. Там поврежден частный дом и электросети.

Примерно в то же время из артиллерии армия РФ нанесла удар по Волчанску. Там повреждены 3 частных дома.

Несмотря на такое количество обстрелов, информации о пострадавших за сутки на данный момент нет.