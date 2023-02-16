По Харківщині били з артилерії та РСЗВ “Ураган” – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про руйнування в Куп’янську, Дворічній, Вовчанську та Золочівській громаді.

“Вчора, після ранкових обстрілів Куп’янська, пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Сталися пожежі. Також під ворожим вогнем була смт Дворічна. Там вибито вікна у декількох приватних будинках“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Куп’янськ потрапив ще під один обстріл минулої ночі.

“Вночі, після 23:00, окупанти знову вдарили по Куп’янську. Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, включаючи два автобуси. Площа пожежі становила 700 кв. м”, – відзначив Синєгубов.

Ворог також завдав по Харківщині удару з РСЗВ “Ураган”. Це сталося близько 11:00 15 лютого. Постраждало село Світличне. Там пошкоджено приватний будинок та електромережі.

Приблизно водночас з артилерії армія РФ завдала удару по Вовчанську. Там пошкоджено 3 приватні будинки.

Попри таку кількість обстрілів, інформації про постраждалих за добу наразі немає.