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По Харківщині били з артилерії та РСЗВ “Ураган” – Синєгубов

Події 08:58   16.02.2023
Оксана Горун
По Харківщині били з артилерії та РСЗВ “Ураган” – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про руйнування в Куп’янську, Дворічній, Вовчанську та Золочівській громаді.

Вчора, після ранкових обстрілів Куп’янська, пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Сталися пожежі. Також під ворожим вогнем була смт Дворічна. Там вибито вікна у декількох приватних будинках“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Куп’янськ потрапив ще під один обстріл минулої ночі.

“Вночі, після 23:00, окупанти знову вдарили по Куп’янську. Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, включаючи два автобуси. Площа пожежі становила 700 кв. м”, – відзначив Синєгубов.

Ворог також завдав по Харківщині удару з РСЗВ “Ураган”. Це сталося близько 11:00 15 лютого. Постраждало село Світличне. Там пошкоджено приватний будинок та електромережі.

Приблизно водночас з артилерії армія РФ завдала удару по Вовчанську. Там пошкоджено 3 приватні будинки.

  • Читайте також: По Куп’янську били ракетами, а вранці він знову потрапив під обстріл.

    • Попри таку кількість обстрілів, інформації про постраждалих за добу наразі немає.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 08:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про руйнування в Куп’янську, Дворічній, Вовчанську та Золочівській громаді.".