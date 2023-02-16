По Харківщині били з артилерії та РСЗВ “Ураган” – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про руйнування в Куп’янську, Дворічній, Вовчанську та Золочівській громаді.
“Вчора, після ранкових обстрілів Куп’янська, пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Сталися пожежі. Також під ворожим вогнем була смт Дворічна. Там вибито вікна у декількох приватних будинках“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Куп’янськ потрапив ще під один обстріл минулої ночі.
“Вночі, після 23:00, окупанти знову вдарили по Куп’янську. Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, включаючи два автобуси. Площа пожежі становила 700 кв. м”, – відзначив Синєгубов.
Ворог також завдав по Харківщині удару з РСЗВ “Ураган”. Це сталося близько 11:00 15 лютого. Постраждало село Світличне. Там пошкоджено приватний будинок та електромережі.
Приблизно водночас з артилерії армія РФ завдала удару по Вовчанську. Там пошкоджено 3 приватні будинки.
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Попри таку кількість обстрілів, інформації про постраждалих за добу наразі немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 08:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про руйнування в Куп’янську, Дворічній, Вовчанську та Золочівській громаді.".