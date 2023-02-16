Сегодня в Харькове не будет воды из-за ремонта на магистрали
В Харькове без воды будет часть Киевского района, сообщила мэрия города.
КП «Харьковводоканал» сегодня, 16 февраля, проводит работы по замене участка магистрали диаметром 300 мм на перекрестке улиц Чкаловской и Лесопарковой.
Как сообщили на предприятии, из-за этого с 10:00 до 22:00 будет прекращено водоснабжение части Киевского района, ограниченной ул. Шишковская, ул. Старошишкивской, ул. Лесопарковой, ул. Жилярди, въездами Жилярди, ул. Чебышева, ул. Шосткинской, ул. Роменской, въездами Роменскими, ул. Звездной.
Воду подвезут автоцистернами по адресу ул. Шишковская, 8, ул. Старошишковская, 4 и 12.
Телефон для справок: 15-33.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 13:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове без воды будет часть Киевского района, сообщила мэрия города.".